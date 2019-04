Dokumentation über Flüchtlingshilfe : Haus Cassel auf 58 Seiten

Rheinberg Petra Platzek vom Runden Tisch Integration beleuchtet in einer Dokumentation die jahrelange Flüchtlingsarbeit in dem ehemaligen Herrenhaus.

Petra Platzek vom Runden Tisch Integration hat das zum Anlass genommen, die Rolle von Haus Cassel als Mittelpunkt der Flüchtlings- und Integrationsarbeit in Rheinberg zu beleuchten. Auf 58 Seiten hat die Orsoyerin aus ihrem privaten Archiv einen Pressespiegel zusammengestellt, der belegt, was vor allem die vielen ehrenamtlichen Helfer des Runden Tisches Integration in Zusammenarbeit mit den Hauptamtlichen von 2014 bis 2018 geleistet haben. Vom Deutschunterricht, dem Fest der Begegnung und der Fahrradwerkstatt über Sommerfeste bis hin zu Fußballturnieren hat Platzek viele Ereignisse Revue passieren lassen, über die in den Medien in Text und Bild berichtet wurde.