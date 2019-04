Konzert in Rheinberg : Saxophon-Klänge zum Saisonabschluss

Rheinberg Das Xenon Quartett beschließt am Sonntag, 5. Mai, die achtteilige Konzertreihe der Musikalischen Gesellschaft.

Am Sonntag, 5. Mai, kommt das Xenon Saxophonquartett zur Musikalischen Gesellschaft in die Stadthalle zu einem Konzert unter dem Titel „Saxophon mal anders: dynamisch, innovativ und modern“. Dies Konzert ist ein Projekt des Deutschen Musikrats.

Die vier Saxophonisten erhielten ihre Ausbildung an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln bei Daniel Gauthier (Solo) und Sebastian Pottmeier (Kammermusik). 2017 schlossen sie gemeinsam den Master of Music in Kammermusik mit der Bestnote 1,0 ab. Die Hochschule in Köln bot dem Quartett Möglichkeiten, sich bei renommierten Musikern fortzubilden, darunter wären zu nennen Cuarteto Casals, der Klarinettist Hans-Dietrich Klaus und der Primarius des Minguet Quartetts, Ulrich Isfort.