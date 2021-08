Informationsveranstaltung am Freitag in Rheinberg : Grüne planen Radtour zu Auskiesungsflächen

Informationsveranstaltung am Freitag in Rheinberg

Die Grünen steuern auch die Auskiesung Wolfskuhlen in Budberg an. Foto: Armin Fischer (arfi)

Die Rheinberger Grünen steigen am Freitag, 20. August, aufs Rad, um die vom RVR geplanten Auskiesungsbereiche im südlichen Teil der Stadt Rheinberg anzufahren. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr auf dem Marktplatz. Von dort geht es über die Alte Landstraße/Haferbruchsee zum geplanten Abbaufeld Im Winkel, Budberg, dann über den Bärenbruch durch die Auskiesung Große Hardt/Wolfskuhlen nach Vierbaum bis zum Wegedreieck Heesenweg/Raiffeisenstraße. Unterwegs erhalten die Teilnehmer Erläuterungen zu Lage und Ausmaße der geplanten Abgrabungen. Wer erst im Bereich Budberg/Vierbaum zur Tour stoßen möchte, mag sich gegen 17.30/18 Uhr am Südende der Kastanienallee einfinden. Nach der Tour besteht Gelegenheit zur Einkehr und Nacharbeit der Themen im „Schwarzen Adler“ in Vierbaum. Alle interessierten Bürger sind dazu eingeladen, sich ein Bild von der Abgrabungsplanung im Rheinberger Süden zu machen. Die Pläne der Landesregierung und des RVR für die Gebiete um Millingen und Alpsray werden auf Wunsch ebenfalls bei der Radtour dargestellt. Tourenleiter sind Ernst Barten und Fritz Ettwig. Die für Donnerstag, 26. August, angesetzte Infoveranstaltung zu den Auskiesungsplänen in der Stadthalle ist bereits ausgebucht.