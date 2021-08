Lions Club Emmerich Rees : Radeln und „helpe met Pläsier“

Clubpräsident Klaus-Jürgen Monz und Tourorganisator Heinz-Rudolf Heering vom Lions Club Emmerich-Rees. Foto: Markus Balser

EMMERICH/REES Der Lionsclub Emmerich-Rees bietet am 21. August eine besondere Radtour für Familien an. Bei der „Sunshine Fitzetour“ winken Preise. Für jeden Teilnehmer spendet der Club einen Betrag an Betroffene der Flutkatastrophe.

Weltweilt sind die Lions-Clubs als Organisationen bekannt, die Gutes tun. „We serve“, lautet ihre Maxime. Am Niederrhein kommt dabei auch noch der Spaßfaktor hinzu. „Helpe met Pläsier“ lautet das Motto des Clubs im Distrikt Emmerich-Rees. Und am 21. August muss dieser Slogan noch um das Wort „Radeln“ ergänzt werden. Denn dann laden die Lions zu einer besonderen Radtour für Familien in Emmerich und Rees ein. Es geht um den guten Zweck, aber auch das Vergnügen soll nicht zu kurz kommen.

Die Lions haben sich dazu folgendes ausgedacht: An der (kostenfreien) „Sunshine Fitzetour“ für Jedermann dürfen alle teilnehmen, die Spaß am Radeln und am Rätsellösen haben. Denn auf dem etwa 30 Kilometer langen Rundkurs mit jeweiligen Start- und Zielpunkten in Emmerich und Bienen warten zwölf Stationen auf die Teilnehmer, bei den es gilt, Fragen zu beantworten. „Dabei geht es nur um Aufgaben, die man nicht googeln kann. Das Smartphone kann also zuhause blieben“, sagt Heinz-Rudolf Heering verschmitzt. Er hat die Tour mitorganisiert und beruhigt: „Die Fragen sind nicht all zu schwer zu beantworten.“ Wer möglichst viele richtige Antworten „im Sack“ hat, kann den dazugehörigen Bogen dann am Endpunkt der Tour abgeben. Es winken Einkaufsgutscheine, aber auch der kommende Adventskalender der Lions als Preis.

Info Lions-Kalender wird im November verkauft International Weltweit haben die Lions Clubs rund 1,35 Millionen Mitglieder. In Deutschland sind fast 50.000 Lions ehrenamtlich in 1450 Clubs aktiv. Emmerich-Rees Der Lions Club Emmerich-Rees wurde am 28. Oktober 1960 als 143. deutscher Lions Club gegründet. Zur Zeit sind hier 40 Mitglieder ehrenamtlich tätig. Lange Jahre organisierte er den beliebten Weihnachtsmarkt am Schlösschen Borghees, der allerdings eingestellt werden musste. Dafür ist der Adventskalender der Lions, bei dem viele Preise winken, immer noch ein Renner. Im November wird er wieder auf den Wochenmärkten in Emmerich und Rees verkauft werden.

Ebenfalls leicht soll allen auch die Teilnahme an dem Sommer-Event gemacht werden. Man braucht keine Anmeldungen und auch keine 3-G-Nachweise. Die Lions hoffen, dass so auch möglichst viele Emmericher und Reeser aufs Rad steigen. Denn es geht ja auch um den guten Zweck. „Pro Starter gehen zehn Euro durch uns an die Opfer der Flutkatastrophe im südlichen Rheinland“, erklärt Lions-Clubpräsident Klaus-Jürgen Monz.

Drei bis vier Stunden Zeit einplanen sollte man für die Tour, erklärt Heering. Die Startzeit liegt, wie es jedem beliebt, zwischen 10 und 14 Uhr. Los geht es entweder an der Mennonitenstraße 10 in Emmerich (Praxis Dr. Dahms) oder an der Turnhalle in Bienen (Cobrinkstraße 4). Dort erhalten die Teilnehmer – Familien, Paare, Kleingruppen oder Soloradler – einen Routenplan, und den Fragebogen mit den Aufgaben in die Hand gedrückt. An den Stationen sind Lions-Mitglieder postiert. Die gelösten Aufgaben-Zettel müssen dann bis spätestens 18 Uhr an den Zielpunkten im Kasten sein.