Freizeit : Spontane Tour auf Inlineskates durch die Stadt

Düsseldorf Am Donnerstagabend können sich Inlineskater einer spontanen Tour durch die Stadt anschließen. Die Gruppe Dusfor fährt voran, die Teilnahme ist kostenlos.

Die nächste Rollnacht findet in der nächsten Woche am 21. Juli statt. Ab 20 Uhr werden sich dann wieder Tausende Teilnehmer auf Inlineskates am Burgplatz treffen. Die Tour wird zum Mercedeswerk und zurück führen. Etwas spontan und außerhalb des Plans lädt Veranstalter Claus Vogel für Donnerstagabend (14. Juli) zu einer Tour auf Inlineskates anlässlich des französischen Nationalfeiertages ein.