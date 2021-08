Vielfalt war bei Haldern Pop 2021 Trumpf : Haldern: Die große Pop-Wundertüte

Auge in Auge mit der Ziege: All the Luck in the World packen die Instrumente ein. Foto: Latzel

Haldern Musikalisch gab es diesmal das ganz große Pop-Überraschungspaket. Und auch für die Bands war es eine besondere Situation. So fällt das musikalische Fazit aus.

Und es war auch kaum möglich, sich wie sonst sein ganz persönliches Haldern-Programm zusammen zu stellen. Den wer gerade auf einer Wandertour im Wald steckt, kann schlecht auch noch eine Band in der Kirche oder auf dem Marktplatz sehen. Eine musikalische Bilanz zu ziehen, fällt da schwer. Sie wird diesmal besonders individuell sein. So etwas wie die stillen Stars des Festivals könnten „All the Luck in the World“ gewesen sein. Die Band spielte an verschiedenen Orten und erlebte beim Auftritt am Wald-Schloss gleich zwei Premieren. Erstmals spielten die Musiker am Waldrand auf einer runden Bühne. All the Luck in the Wald gewissermaßen. Und dass ihre Songs immer wieder vom Gemecker der Ziegen untermalt wurden, ist dem Trio auch noch nicht passiert. Der Band machte der Auftritt vielleicht gerade deswegen jede Menge Spaß. Eigentlich hätten sie sich nur noch eine Sache gewünscht. „Wir hatten gedacht wir bekommen eine rotierende Bühne“, meinten sie lachend.