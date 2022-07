Spende des Lions Club Mönchengladbach : Jugendheim Pe12 freut sich über eine neue Netzschaukel

Mönchengladbach Das Geschenk wurde beim Sommerfest im Jugendheim Pe12 sofort ausgetestet. Durch die neue Netzschaukel gibt es eine weitere Attraktion auf dem Gelände des Jugendheims.

Im Rahmen des Sommerfestes im städtischen Jugendheim Pe12 konnten die Kinder und Jugendlichen in einer kleinen Feierstunde eine Netzschaukel in Besitz nehmen. Möglich war diese Anschaffung durch eine großzügige Spende des Lions Clubs Mönchengladbach von 2500 Euro an den „Förderverein Pe12“ geworden. Hajo Siemes, als Vorsitzender des Fördervereins, bedanke sich beim Übergeber der Spende, Rainer Wallnig, ganz herzlich für das Engagement.