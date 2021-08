ADFC Rheinberg besucht LSG Kamp-Lintfort : Fahrradtour und Rundflüge

Rheinberg Der ADFC radelt von Ossenberg zur Luftsportgemeinschaft Kamp-Lintfort. Auch der englische Soldatenfriedhof zwischen Rheinberg und Kamp-Lintfort wird besucht.

Eine besondere Fahrradtour steht auf dem Programm des ADFC Rheinberg. Geplant ist eine Kurztour zum Flugplatz Kamp-Lintfort und zum englischen Soldatenfriedhof (War Cemetery) zwischen Rheinberg und Kamp-Lintfort. Treffpunkt ist am Mittwoch, 18. August, um 17 Uhr auf dem Marktplatz in Ossenberg. Gegen 17.30 Uhr wird die Gruppe vom Vorsitzenden der Luftsportgemeinschaft (LSG), Peter Blumbach, empfangen.

Danach gibt es eine Führung über den Flugplatz. Während des Aufenthaltes bietet die LSG Kamp-Lintfort für interessierte Radler mit dem viersitzigen Motorflieger „Diamond DA 40“ Schnupperrundflüge an. Die Dauer eines Rundfluges beträgt 15 Minuten, die Kosten belaufen sich auf 35 Euro pro Person. Am Boden stellt der ADFC seine beiden Lastenräder Nepomuk 1 und Nepomuk 2 offiziell vor. Es werden Probefahrten mit den Lastenrädern angeboten. Gegen 19.30 Uhr geht es weiter zum War Cemetery. Die Kriegsgräberstätte wurde durch die Commonwealth War Graves Commission nach dem Zweiten Weltkrieg im April 1946 errichtet und steht weiterhin unter deren Schutz und Betreuung. Von den insgesamt 3334 Beigesetzten gehörte die überwiegende Anzahl der Luftwaffe an.