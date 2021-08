Neue Verordnung : Diese Corona-Regeln gelten ab Freitag im Kreis Wesel

Xanten Die NRW-Landesregierung hat die Corona-Regeln überarbeitet. Dadurch ändern sich am Freitag auch im Kreis Wesel die Vorschriften. Wir erklären, wann ein negativer Test vorgelegt werden muss.

In ganz Nordrhein-Westfalen, also auch im Kreis Wesel gelten ab Freitag, 20. August, neue Corona-Regeln. Dabei geht es vor allem um die Frage, wann Menschen einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Darauf haben das NRW-Gesundheitsministerium und die Weseler Kreisverwaltung hingewiesen. Hintergrund ist eine neue Corona-Schutzverordnung. Mit ihr schafft die Landesregierung den bisherigen Stufenplan ab. Es gilt nur noch ein Inzidenzwert, der das Greifen von strengeren Maßnahmen auslöst – das ist der Inzidenzwert 35.

Die neue Corona-Schutzverordnung sei geprägt von dem Grundsatz, dass Geimpften und Genesenen grundsätzlich alle Einrichtungen und Angebote wieder offenstehen, erklärte das NRW-Gesundheitsministerium . Von den bisherigen Schutzmaßnahmen verblieben nur noch eine Maskenpflicht für alle in Innenräumen und an anderen infektionskritischen Orten sowie eine Testpflicht für Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind – diese Testpflicht gilt aber erst, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Tagen hintereinander bei 35 oder höher lag.

Da dieser Wert landesweit seit dem 11. August überschritten ist, „greifen die Regelungen ab Freitag, 20. August, einheitlich in ganz Nordrhein-Westfalen“. Was sich dadurch für den Kreis Wesel ändert, erklärt diese Zusammenfassung:

Beim Besuch von Krankenhäusern, Alten- Pflegeheimen, besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe und Unterkünfte für Geflüchtete sowie stationären Einrichtungen der Sozialhilfe gilt unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz generell die 3G-Regel. Besucher müssen also entweder genesen, geimpft oder getestet sein, wie die NRW-Landesregierung in der Corona-Schutzverordnung schreibt.

Maskenpflicht Wie das NRW-Gesundheitsministerium schreibt, besteht weiterhin – unabhängig von Inzidenz-Werten – für alle Personen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im öffentlichen Personennahverkehr, im Handel, in Innenräumen mit Publikumsverkehr, in Warteschlangen und an Verkaufsständen sowie bei Großveranstaltungen im Freien (außer am Sitzplatz). „Außerdem gelten die AHA-Regeln generell weiterhin als Empfehlung“, schreibt das NRW-Gesundheitsministerium. Die Abkürzung AHA steht für: Abstand halten, Hygiene einhalten, Alltagsmaske tragen. Bestimmte Lüftungs- und Hygieneregeln seien in Einrichtungen mit Besucher- oder Kundenverkehr verpflichtend umzusetzen, erklärt das Ministerium weiter.