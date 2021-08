Stadtmarketing Rheinberg : Zehn Jahre Lindenplatz mit Swing und Tango

Rheinberg Das Rheinberger Stadtmarketing lädt zu einem kleinen Fest mit Musik und Tanz am Sonntag auf dem Lindenplatz ein. Der wurde vor zehn Jahren eröffnet und leitete die Innenstadtsanierung ein.

Als das Stadtmarketing Rheinberg 2011 zu Dixielandmusik und Modenschau auf den neuen Platz einlud, hatten sich die Wogen in der Politik schon ein wenig geglättet. Die Grünen hatten zuvor das erste Bürgerbegehren in der Rheinberger Geschichte durchgesetzt. Auf diesem Wege wollten sie verhindern, dass die vorher dort in und um die ehemalige Skaterkuhle wachsenden Ahornbäume gefällt werden. Das Bürgerbegehren misslang, die Bäume kamen weg. Jetzt will das Stadtmarketing wieder eine kleine Feier veranstalten. Weil der Platz insgesamt sehr gut angenommen werde, heißt es. Mit einem Frühschoppen geht es am Sonntag, 22. August, um 11 Uhr los. Dazu spielt das Moerser Jazz-Swing-Quartett „Herrensalon“ Songs von Schlager bis Rock. Und zwar im Sitzen. Ab 15 Uhr bitten dann Myriam Tausch und Guido Gottlieb von der Moerser City-Tanzschule aufs Parkett. Auf dem Lindenplatz darf wie schon so oft in den vergangenen 20 Jahren Tango Argentino getanzt werden. Meist, so berichtet Guido Gottlieb aus seiner Erfahrung heraus, seien bisher 20 bis 30 Tanzpaare zu diesen Events gekommen.