Ehrenamt in Alpen : Das Nordsee-Lager piept noch nach

Leo Rous (8) und seinem Kumpel Theo Roghmanns (7) hat Klettern im Hochseilgarten besonders viel Spaß gemacht. Foto: FHW

Alpen Auch die Familien- und Seniorenfreizeit des Ferienhilfswerks St. Ulrich Alpen war ein voller Erfolg. Axel Roghmanns vom Vorstand zieht nach vier Fahrten trotz Pandemie-Beschränkungen eine erfreuliche Bilanz: „Das Leben ist zurück.“

Nun sind auch die letzten Urlauber, die mit dem Ferienhilfswerk St. Ulrich Alpen Erholung gesucht haben, wieder zurück am Niederrhein. Bei der Familien- und Seniorenfreizeit im niederländischen Ellemeet waren die jüngste Teilnehmerin zwei Jahre und der älteste Teilnehmer 75 Jahre alt. Für Alt und Jung eine gelungene Fahrt oder, wie Mutter Sabrina Kämmerling es ausdrückt: „Ein Rundum-sorglos-Paket. Meine Kinder sprechen jeden Tag von der tollen Zeit. Es gibt seitdem kein Abendessen mehr ohne Piep-piep-piep-wir-haben-uns-alle-lieb.“

Auch Mats (7) und Liara (5) Pell erinnern sich gern an die schöne Zeit am Nordseestrand: „Es waren immer so viele Kinder zum Spielen da.“ Liara hatte besonders viel Spaß „auf dem tollen Campingplatz-Spielplatz, bei der Nachtwanderung, bei der Lagerdisco, am Kletterstrand, im Hausgarten, beim Rollerfahren, beim Spielen“. Ihre Aufzählung will gar nicht enden. Passend dazu resümiert sie: „Das hat mir alles ein bisschen Spaß gemacht, sogar ganz viel Spaß.“

Info Seit mehr als 50 Jahren Sommerferienlager Lange Geschichte 1969 startete das Ferienhilfswerk St. Ulrich seine erste Fahrt nach Ameland. Gründer des Hilfswerks war Gerold Allnoch. Weit mehr als 100 Kinder und Jugendliche sowie auch Familien aus der ganzen Region verbrachten seither Jahr für Jahr den Sommer in einem Ferienlager des Ferienhilfswerkes. Auch diesmal ging’s nach Holland, Österreich, Spanien und Kroatien.

Der 75-jährige Hannes Bröcheler, Senior der Gruppe, erinnert sich besonders gern, wie er sich von den Kindern im Sand hat einbuddeln lassen. Das lagerinterne Badminton-Turnier hat Sven Thiesies klar für sich entschieden. Er hat besonders „das prima Wetter, das für schöne Stunden am Strand gesorgt hat, und die vielen geselligen Stunden an den Abenden“ in allerbester Erinnerung.

Urlaub geht durch den Magen: Die Küchenengel Marlies Hinsken und Thea Springer haben aufgetischt und bekamen dafür viel Lob. Foto: FHW

Zur Einstimmung auf einen 50. Geburtstag am Abreisetag gab es eine große Abendshow unter dem Titel „Klein gegen Rous“. Christian Rous trat als Noch-49-Jähriger gegen alle Kinder in so abgedrehten Disziplinen wie Baumstammhängen, Nutellabrotschnellessen oder Nichtlachen an. Sein Sohn Leo (8) denkt wie sein Kumpel Theo Roghmanns (7) besonders gern ans Klettern im Hochseilgarten zurück. Für Theo war nur eins noch schöner: „Die Wellen am Strand, das Krebseangeln und alles war toll.“

Hannes Bröcheler, mit 75 Jahren der Methusalem im Lager, ließ sich von den Kindern gelassen im Sand einbuddeln. Foto: FHW

Die Lagergemeinschaft blickt zurück auf eine wunderbar passende Mischung, in der sich alle Altersklassen wohl fühlten. Viel Lob gab’s für das gute Essen und den Service der Küchenmuttis Marlies Hinsken und Thea Springer, die es sich nicht haben nehmen lassen, wieder für einen Rundumservice für die noch immer coronagebeutelten Kinder und Eltern zu sorgen.

Alle freuen sich schon sehr darauf, wenn es nächstes Jahr wieder für eine Woche nach Ellemeet geht. Ellemeet steht im Kinder- und Familienlager für „Eis, lecker, laut, lustig, lebhaft, echt, erstklassig, extrem schön, entspannt, musterhaft, mitreißend, megagutes Wetter, erlebnisreich, tiefsinnig, toll, töfte, turbulent, Teamgeist“.

So blickt der für die Organisation aller Freizeiten verantwortliche Axel Roghmanns zufrieden zurück auf vier gelungene Ferienfreizeiten mit unzähligen, allesamt negativ ausgefallenen Corona-Tests und dem guten Gefühl, alles erfolgreich absolviert zu haben: „Wir sagen allen Danke für das gelungene Revival nach der Corona-Zwangspause und freuen uns schon jetzt auf die Ferienlagersaison 2022.“

(bp)