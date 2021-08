Revue in der Stadthalle Rheinberg : Mit Witz durch die Pandemie

Revue in der Stadthalle Rheinberg

Rheinberg/Alpen Eine bunte Revue in der Rheinberger Stadthalle nahm das Corona-Chaos aufs Korn. Für Bürgermeister Dietmar Heyde stellte das Programm eine „geistige Erfrischung und mentale Erholung“ dar.

Wer vom „Corona-Wahnsinn“ mit all seinen Verordnungen, Inzidenzzahlen und Trübsal die Nase gestrichen voll hatte, war am Samstagabend bei der „Co-Ron-Na Chaos-Revue“ in der Rheinberger Stadthalle bestens aufgehoben. Ausgedacht hatte sich das Ganze der Alpener Puppenspieler Bernhard Baugitte und dies bereits vor über einem Jahr.