Sakrale Kunst in Winterswick : Rosenkranzstele für die Kapelle

Sakrale Kunst in Winterswick

Rheinberg Der Orsoyer Künstler Burkhard Beckmann hat die mannshohe Holztafel geschnitzt. Sie steht jetzt an der St.-Marienkapelle in Winterswick.

Um einen geistlichen Schatz reicher ist der Verein zur Erhaltung der St. Marienkapelle Strommoers in Winterswick. Bei gutem Wetter feierten die Mitglieder jetzt das Patronatsfest unter freiem Himmel. Es sollte mit der Weihe der neuen Rosenkranzstele in besonderer Erinnerung bleiben. Geschützt von einem Dach wurde die Stele feierlich ihrer Bestimmung übergeben.

Eine mannshohe, drehbare Stele gehört nun in den Bestand. Acht Zentimeter dick ist das Eichenholz, das der Orsoyer Künstler Burkhard Beckmann mit Rosenkranzmotiven auf beiden Seiten gestaltet hat. Zu sehen sind Motive von zwei Zyklen, nämlich vom „freudenreichen“ und vom „schmerzhaften“ Rosenkranz, die zum Gebet und zur Meditation einladen.

„Acht Monate habe ich im Freien daran gearbeitet“, so Burkhard Beckmann. Die künstlerischen Ideen stammen von Pater Laurentius Englisch, einem Franziskanermönch. Er nahm ebenfalls am Gottesdienst vor der Marienkapelle teil. Ihre beiden Namen stehen bescheiden an der Seite der Stele. „Ich bin eher der Handwerker“, meinte Burkhard Beckmann. Der künstlerische Input gehe auf das Konto des Joseph-Beuys-Schülers Pater Laurentius.