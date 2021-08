Kiesabgrabung am Niederrhein : CDU Alpen wirft dem RVR Ignoranz vor

Die CDU in Alpen spricht sich dafür aus, den Kiesabbau am Niederrhein auf eine neue Grundlage zu stellen. Recycling müsse in den Blick genommen werden und die Beschränkung auf den regionalen Bedarf. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Alpen Die Fraktionsspitzen im Rat kündigen eine „juristische Prüfung“ der ausgewiesenen Kiesabgrabungsflächen an. Außerdem fordern sie den Weseler Kreistag auf, für den Austritt aus dem Regionalverband Ruhr zu stimmen.

„Es macht den Eindruck einer Lotterie, ob man bei den Kiesflächen dabei ist oder nicht“, so Buchholz. Auch er spricht von „Konfliktplanung“, die „einfach unverständlich“ sei und „vollkommen an den Interessen der Bürgerinnen und Bürgern vorbeigeht“. Das werde die CDU als Mehrheitspartei im Alpener Rat nicht akzeptieren.

Die CDU-Fraktion sei sich darüber klar, dass Kies und Sand als Rohstoff unverzichtbar seien. „Auch in Alpen werden Häuser und Wohnungen gebaut. Das müssen sich junge Familien bei uns leisten können“, so Buchholz. Doch ebenso klar sei es, dass der notwendige Rohstoffbedarf planerisch hätte besser ausgewiesen werden können. „Aus dem Kreis Wesel gab es viele Angebote für eine konfliktärmere Planung, ohne den linksrheinischen Kreis Wesel so einseitig zu belasten.“

Das CDU-Duo bekräftigte zudem, dass der Kiesabbau am Niederrhein „auf andere Beine gestellt werden muss“. Es brauche den Einstieg in einen „Transformationsprozess“. Die Firmen müssten umdenken. Viele täten das bereits. Zudem müsse die schwarz-gelbe Landesregierung „jetzt beginnen, die unter Rot-Grün eingeführte Bedarfsermittlung neu aufzustellen“. Dabei müsse Recycling und der heimische Rohstoffbedarf in den Fokus rücken, so Sascha Buchholz. Er konstatiert, dass dies Zeit brauche.