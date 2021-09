Antrag an den Fachausschuss in Rheinberg : Die Partei will Wahlplakate in Rheinberg verbieten

Die Partei will Wahlplakate in Rheinberg verbieten

Antrag an den Fachausschuss in Rheinberg

Rheinberg Die Partei beantragt ein generelles Verbot von Wahlsichtwerbung in Rheinberg. Alternativ könnte man überlegen, im Stadtgebiet mehrere Plakatständer aufzustellen, die die Parteien nach Genehmigung nutzen dürfen.

Bei der Zielgruppe komme „diese antiquierte Form der Werbung zunehmend schlechter an“. Auch viele Rheinberger seien der Meinung, dass Wahlplakate nerven. Die Partei: „Diese Meinung teilen wir vollumfänglich, obwohl unsere Plakate in der Regel zu den besseren, wenn nicht sogar den besten Plakaten gehören, die man auf den Straßen sieht.“ Die Partei nennt Argumente: Plakate seien nicht geeignet, um ernsthaft eine Wahlentscheidung treffen zu können“, heißt es. Hinter der Erstellung der Plakate stecke ein riesiger Aufwand. Und Plakate kosteten ein Heidengeld. „Wir haben uns 2020 mit knapp 1000 Euro an der Materialschlacht beteiligt. Und nun liegen die Plakate irgendwo in der Garage und verstauben“, so die Partei. „Geld, das man hätte nutzen können, um in unserer Stadt einen nachhaltigen Mehrwert zu erzielen.“ Und: Aus Umweltgesichtspunkten seien Einwegplakate zu verurteilen.“