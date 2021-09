Evangelischer Kirchenkreis dreht in Rheinberg : Herzenswert-Film aus Orsoy mit dem Duo What’s Next

Orsoy Im neuen Herzenswert-Video des Evangelischen Kirchenkreises Moers geht es um das Duo What’s Next mit der Pianistin Simone Döring und den Sänger Thorsten Waschkau, die Kulturbeauftragten der Evangelischen Kirchengemeinde Orsoy.

Zu sehen ist der kurze Film am kommenden Sonntag, 12. September, um 14 Uhr, auf kirche-moers.de sowie in den sozialen Medien facebook.com/kirche.moers, instagram.com/kirche.moers und youtube (www.kurzelinks.de/kirchenkreismoers). In der Herzenswert-Reihe erzählen Menschen aus dem Kirchenkreis Moers, der von Alpen bis Friemersheim und Hoerstgen bis Homberg reicht, was sie zurzeit beschäftigt. Anschließend berichten sie, auf welche herzenswerten Gedanken sie dies gebracht hat.