Neues Angebot für Kinder und Jugendliche in Rheinberg : Zur Feier des Tages ein Salto mit Fahrrad

Bei der Eröffnung des Pumptracks in Rheinberg war schon richtig was los. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Vor fünf Jahren kam die Idee auf, einen Pumptrack in Rheinberg zu bauen. Jetzt ist die Asphaltpiste für Mountainbike-, BMX-, Skateboard- und Scooter-Fahrer eröffnet worden. Sie hat mehr als 300.000 Euro gekostet, wird aber gefördert.

David Hübbers ist nicht zu bremsen. Mit seinem Mountainbike brettert er über die neue Asphaltpiste zwischen Tennishalle und Moersbach; da, wo ewig ein Bolzplatz war; in Wahrheit war’s eine (Hunde-)Wiese, auf der nie Ball gespielt worden ist. David trägt einen Helm, auf dem „Holzkopf“ steht. Den braucht er wohl auch, wenn man sieht, welche Kunststücke er mit seinem Rad vollbringt.

David Hübbers ist inzwischen 22. Vor vier, fünf Jahren gehörte er zu den Jugendlichen, die den Anstoß zum Bau eines Pumptracks gaben. So heißen Pisten wie die, die jetzt freigegeben worden ist. Er freue sich, dass es endlich soweit ist, erzählt der Rheinberger: „Es hat sich gelohnt, so lange darauf zu warten.“ Er kennt viele Pumptracks und kann sagen: „Der in Rheinberg gehört zu den besten. Selbst der neue in Oberhausen ist nicht so groß.“

So sah der Bolzplatz zwischen Tennishalle und Moersbach lange Zeit aus – bis Mai dieses Jahres. Foto: Norbert Prümen

Info Auch ein Kletterfelsen gehört dazu Kosten Der Pumptrack in Rheinberg hat 317.000 Euro gekostet. 65 Prozent dieser Summe – 206.000 Euro – sind eine Förderung aus dem Leader-Projekt (EU-Mittel), die restlichen 111.000 Euro trägt die Stadt Rheinberg. Rundkurs Zur Pumptrack-Anlage, in die auch ein Rundkurs für die ganz kleinen Fahrer integriert ist, gehört neben dem hügeligen Asphalt-Parcours auch eine Kletterfelsen-Anlage. Zudem gibt es eine Solarbank mit der Möglichkeit, Handys aufzuladen.

Als Bürgermeister Dietmar Heyde im Beisein von Kollegen aus der Stadtverwaltung, Politikern, Vertretern der Leader-Region und der ausführenden Firmen die Anlage freigibt und sagt, dass man die Kinder und Jugendlichen damit „von der Straße auf eine Spezialstraße“ hole, tummeln sich schon jede Menge Fahrer auf dem Asphalt. Mit Mountainbikes, BMX-Rädern, Skateboards und Scootern, wie der zehnjährige Ben aus Alpen, der auf die Frage, was ihm am besten an dem Rundkurs gefalle, knapp antwortet: „Alles“. Kein Zeit, der junge Mann, er muss wieder los mit seinem Roller. Aber auch Experten wie der 17-jährige Nico Schlewes aus Bochholt, Deutscher Vizemeister im Downhill-Fahren, und der Mountainbike-Profi Julian Steiner treten in die Pedale. Da kann es auch Heyde nicht lassen, er dreht ein paar Runden mit seinem Pedelec, setzt aber zum Glück vorher seinen blauen Helm auf.

Der 24-jährige Markus Fleischer probierte den Kletterfelsen aus. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Auch Sarah Stantscheff strahlt. Die Vorsitzende des Sportausschusses findet es okay, dass der Bürgermeister sie als „Mutter der Idee“ bezeichnet. Sie brachte das Projekt Pumptrack vor fünf Jahren in Gang. „Wir wollten damals etwas für die Jugendlichen tun“, erinnert sie sich. Ursprünglich sei eine „Dirtline“, eine Piste auf unbefestigtem Boden, geplant gewesen. Stantscheff: „Wir wollten eine Anlage mit überregionaler Anziehungskraft haben. Ich freue mich sehr, dass es heute nach langer Zeit endlich losgehen kann.“ Der Pumptrack sei ganz nebenbei ein gutes Beispiel für die Partizipation von Jugendlichen, was Voraussetzung für eine Förderung aus Leader-Mitteln gewesen sei.