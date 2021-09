Kultur in Rheinberg : Trepper regt sich in der Stadthalle auf

Rheinberg Kabarettist Wolfgang Trepper gastiert am Samstag, 18. September, 20 Uhr, in der Rheinberger Stadthalle. Er präsentiert dort sein Programm „Tour 21“. Es gibt Karten im Vorverkauf.

Rheinberg Wenn Kabarettist Wolfgang Trepper loslegt, gibt es kein Halten mehr: Er poltert und regt sich auf, analysiert Politiker und TV-oderatoren, Serien, Fußballdramen und Schlagertexte. Für sein Publikum hat er sich wieder stundenlang vor die Glotze gesetzt, um einen schnellen Überblick zu geben, was man alles nicht sehen muss. So kriegen alle ihr Fett weg. Am Samstag, 18. September, um 20 Uhr, tritt Wolfgang Trepper in der Stadthalle Rheinberg auf. Karten für die Veranstaltung sind zum Vorverkaufspreis von 24 Euro im Stadthaus (Raum 15), unter Telefon 02843 171-271 oder online zum Selbstausdrucken unter www.stadt-rheinberg.reservix.de, sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Eine Abendkasse gibt es nicht. Voraussetzung für den Einlass ist die Erfüllung der 3 G- Regelung.