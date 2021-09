Katholische Kirche in Rheinberg : Am Sonntag beginnt die Gemeindewoche in St. Anna

Am Sonntag beginnt die Gemeindewoche in St. Anna

Die St.-Anna-Kirche in Rheinberg am Annaberg ist die jüngste Kirche in der Stadt. Sie wurde 1982/83 gebaut. Foto: St. Anna

Unter dem Motto „Glaube wagt Gemeinschaft“ feiert die St.-Anna-Gemeinde ihr Kirchweihfest mit verschiedenen Veranstaltungen in einer Gemeindewoche. Den Auftakt bildet ein großer Familiengottesdienst „open air“ auf dem Kirchplatz vor der Kirche am Sonntag, 12. September, um 11.30 Uhr. Dazu wird eingeladen. Der anschließende Kirchenkaffee, ebenfalls auf dem Kirchplatz, bietet die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Am Dienstag, 14. September, geht es weiter mit einem Frauen-Feier-Abend. „Starke Frauen – bleiben oder gehen?“ Dazu beginnt um 19 Uhr ein Wortgottesdienst in der Anna-Kirche, anschließend sind alle zur Begegnung ins Pfarrheim eingeladen.

Der eigentliche Weihetag der Kirche am Freitag, 17. September, wird mit einem Festgottesdienst begangen (19 Uhr). Im Anschluss gibt es anlässlich des Kirchen-Geburtstags Würstchen vom Grill, bevor der Abend gemütlich am Lagerfeuer ausklingt.

Am Sonntag, 19. September, öffnet das Café Oase seine Pforten. Das Trauercafe bietet einen geschützten Raum und lädt Menschen in Trauer ein. Wer es sportlich mag kann sich am Montag, 20. September, einer Fahrradtour mit der Katholischen Frauengemeinschaft anschließen. Abfahrt ist um 14 Uhr am Kirchplatz. Bei der Rückkehr gegen 17 Uhr gibt es eine Stärkung vom Grill und kalte Getränke.