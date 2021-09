Alternative zum Schützenfest : Schützen ziehen durch Orsoy

Orsoy Die Orsoyer Bürgerschützen haben wenigstens ein bisschen Schützenfest gefeiert: mit Umzug, Musik, Totengedenken und Zapfenstreich und einer internen Versammlung.

Die Orsoyer Bürgerschützen haben wenigstens ein bisschen Schützenfest gefeiert. Am Samstag kündigten Paul von Holt und Martin Strohscheidt das Schützenfest mit Kanonenböllern an. Später fand ein Platzkonzert am Alten- und Pflegeheim mit dem Spielmannszug der Feuerwehr Orsoy (Foto) und den Götterfunken aus Hassum, die Ex-Grenadier Marcel Reynders anführt, statt. Am frühen Abend liefen die Schützen über den Hafendamm, die Eger- und die Kuhstraße zum Ehrenmal zum Totengedenken und Zapfenstreich. Anschließend ging es zurück zu Polymer Synthese, wo abends eine Veranstaltung nur für Mitglieder begann. Plien/RP-Foto: Ostermann