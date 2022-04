Ausstellung im Rheinberger Stadthaus-Foyer : Bilder, die die Welt erträglicher machen

Rheinberg Elke Wittkamp aus Rheinberg und Françoise Maillard aus Moers zeigen unter anderem Natur- und Landschaftsbilder im Stadthaus-Foyer. Es ist die erste gemeinsame Ausstellung der beiden Frauen, die sich aus einem Nähkurs kennen.

Dauer Die gemeinsame Ausstellung „Vergiss den Lärm der Welt“ von Françoise Maillard aus Moers und Elke Wittkamp aus Rheinberg ist bis zum 13. Mai im Rheinberger Stadthaus-Foyer zu sehen. Die Bilder kann man auch käuflich erwerben. Nähere Infos dazu kann man bei Jeanette Haas unter Telefon 02843 171-269 oder per Mail unter jeanette.haas@rheinberg.de in der Stadtverwaltung erfragen.

Françoise Maillard, die aus Paris stammt, schon lange in Deutschland lebt und sowohl Französin als auch Deutsche ist, schnappt sich ein gelungenes Stillleben. Die Abbildung einer Birkenallee, die wie durch einen gewachsenen Tunnel ins Licht führt. Viel Natur und am Ende ein Hoffnungsschimmer – das gefällt der 76-jährigen Malerin. „Ich male am liebsten Landschaften und Blumen“, unterstreicht sie. „Mal in Acryl, mal in Aquarell.“ Auch viele ihrer Bilder haben Charme.