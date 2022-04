In der Rheinberger Stadthalle : Familienmusical mit Peppa Pig

Eine Szene aus dem Familienmusical Peppa Pig. Foto: Wim Lanser

Rheinberg Peppa Pig aus der Super-RTL-TV-Serie kommt am Freitag, 13. Mai, um 16 Uhr nach Rheinberg in die Stadthalle – in einem Familienmusical mit dem süßen Schwein und dessen Freunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Peppa Pig aus der Super-RTL-TV-Serie kommt am Freitag, 13. Mai, 16 Uhr, nach Rheinberg in die Stadthalle – in einem Familienmusical mit dem süßen Schwein und dessen Freunden. Es geht um Peppas Geburtstag. Sie schläft noch, als Mama und Papa Wutz noch mit den Vorbereitungen für die große Überraschungsparty beschäftigt sind. Die Handpuppen, die farbenfrohe Kulisse und viele Überraschungen sollen die Show zu einer Party für die ganze Familie machen. Karten sind zum Vorverkaufspreis von zwölf Euro im Kulturbüro der Stadt unter Telefon 02843 171-271 (Zimmer 15 im Stadthaus), oder auch online zum Selbstausdrucken (unter www.stadt-rheinberg.reservix.de) sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Eine Tageskasse gibt es nicht. Die Kinder müssen von einer erwachsenen Person begleitet werden. Foto: Wim Lasner

(up)