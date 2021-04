Nachruf : Musik war ihr Leben

Rheinberg Delia Rosenberger-Pügner von der Freien Musikschule Rosenberger-Pügner in Rheinberg ist im Alter von 64 Jahren gestorben.

Im Jahr 1981 gründete Delia Rosenberger-Pügner (Foto: Archiv) zusammen mit ihrem Mann Ingo Pügner in Rumeln-Kaldenhausen die nach ihnen benannte freie Musikschule. 1994 kamen die beiden mit ihrer Musikschule zusätzlich nach Rheinberg. Zunächst wurde in der Alten Kellnerei am Innenwall unterrichtet, 2002 folgte der Umzug in das ehemalige DRK-Haus an der Lützenhofstraße 9a, wo die private Musikschule bis heute ihren Sitz hat. Jetzt ist Delia Rosenberger-Pügner überraschend im Alter von 64 Jahren gestorben. Nach dem Abitur am Heinrich-Heine-Gymnasium am Flutweg in Rheinhausen studierte die Pianistin Musik an der Folkwang-Hochschule in Duisburg, bevor die Zeit der eigenen Musikschule begann. Als Mitbegründerin des „Kulturtreffs Alte Dorfschule“ sorgte sie für ungezählte Live-Auftritte. Dem Familienunternehmen Musikschule (Tochter Lisa und Sohn Tim haben die Schule mittlerweile in die zweite Generation geführt) und dem Kulturspielhaus Rumeln galt ihre ganze Hingabe.