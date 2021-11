„Lächelndes Nilpferd“ : Otis im Zoo von San Diego gestorben

San Diego Der 45 Jahre alte Bulle war krank und musste eingeschläfert werden, weil sich sein Zustand dramatisch verschlechtert hatte. Die Tierpfleger trauern um ihn.

Der Zoo von San Diego hat sein lächelndes Nilpferd verloren. Der 45 Jahre alte Bulle Otis sei wegen einer degenerativen Erkrankung an Gelenken und Wirbelsäule behandelt worden, teilte der Betreiber des Zoos in der kalifornischen Metropole mit. Am Wochenende habe sich sein Zustand dramatisch verschlechtert, so dass man sich schweren Herzens entschlossen habe, das Tier einzuschläfern. „Otis wird von den Wildtierpflegern, Tierärzten, Freiwilligen und Gästen sehr vermisst werden“, hieß es.