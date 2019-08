Baustelle in Rheinbergs Innenstadt : Arbeiten für neue Gasleitung beginnen am Montag

Die Baustelle wird in Abschnitten von jeweils 60 Metern von der Kreuzung Xantener Straße/Kanalstraße in Richtung Rheinstraße wandern (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Rheinberg Zwischen Rheinstraße und Kanalstraße muss eine neue Leitung verlegt werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober an.

Der Energieversorger Enni beginnt am Montag, 12. August, damit, eine neue Leitung zwischen Rheinstraße und Kanalstraße zu verlegen. Seit November 2018 gehört das Gasnetz in Rheinberg der Enni Energie & Umwelt. Für eine sichere Versorgung setzt das Unternehmen auch in Rheinberg auf Erneuerung.

Eine von zahlreichen Maßnahmen für ein zukunftsfähiges Gasnetz beginnt in der kommenden Woche. „Wir erneuern insgesamt 300 Meter Gasleitung im Bereich der Xantener Straße zwischen Rheinstraße und Kanalstraße“, sagt Bauleiter Amir Duric.

Um die Auswirkungen der Bauarbeiten so gering wie möglich zu halten, wird an der Kanalstraße schon in den Sommerferien begonnen, damit sie sich nicht auf die dortige Haltestelle für den Schulbus auswirken. Wenn keine unvorhersehbaren Verzögerungen auftreten, wird Enni die Arbeiten bis Mitte Oktober abschließen.

Die Baustelle wird in Abschnitten von jeweils 60 Metern von der Kreuzung Xantener Straße/Kanalstraße in Richtung Rheinstraße wandern. Im Kreuzungsbereich der Rheinstraße wird eine Baustellenampel den Verkehrsfluss regeln. Betroffene Anwohner informiert Enni vor Baubeginn schriftlich über die Auswirkungen der Baustelle.

Insgesamt ist das Rheinberger Gasnetz 120 Kilometer lang, 4300 Häuser sind hier angeschlossen. Für Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer ist es dabei wichtig, die Kunden stets zuverlässig zu versorgen und ihnen attraktive Produkte zu bieten. „Natürlich spüren auch wir den immer stärker werdenden Wettbewerbsdruck am Energiemarkt. Wir werden aber auch in das Rheinberger Netz investieren und wollen noch möglichst viele Rheinberger für den Anschluss an das Gasnetz begeistern“, sagt Krämer und fügt hinzu, dass dies in Rheinberg kostenlos sei und im Rahmen der aktuellen Baumaßnahmen in der Xantener Straße schnell erledigt sein könne.

Fragen zu Baustellen oder zum Hausanschluss beantwortet Enni unter der Rufnummer 02841 104-600. Dort können Rheinberger auch Hinweise und Anregungen zu den Baumaßnahmen der Enni geben.

(RP)