Freie Lehrstellen in Alpen, Rheinberg, Sonsbeck, Xanten : Hier werden noch Azubis gesucht

Freie Lehrstellen in Alpen, Rheinberg, Sonsbeck, Xanten

Alpen,Rheinberg, Sonsbeck, Xanten Kreisweit sind rund 1000 Ausbildungsstellen unbesetzt. Auch in in den vier Kommunen Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten gibt’s Angebote.

Die ersten orientieren sich bereits seit dem 1. August in ihrem neuen Lehrbetrieb. Die nächste Welle kommt zum 1. September, wenn weitere mit ihren Berufsausbildungen beginnen. 2767 freie Stellen waren der Agentur für Arbeit im Kreis Wesel für diesen Sommer gemeldet worden. Aber bis jetzt sind noch rund 1000 Lehrstellen nicht besetzt. Gute Chancen also für die knapp 100 Jugendlichen aus Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten, die auf ihrer Suche nach einer Berufsausbildung nach wie vor nicht fündig geworden sind. Sabine Hanzen-Paprotta, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit in Wesel, ist optimistisch: „Viele werden noch etwas finden.“