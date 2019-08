Polizei sucht Zeugen : Schrottsammler bestehlen Frau am Siedlerweg

Rheinberg Eine 60-jährige Anwohnerin wurde in Orsoyerberg überlistet und bestohlen

Die Polizei sucht nach Männern – offenbar Schrottsammler – die einer 60-jährigen Anwohnerin am Siedlerweg Geld gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Dienstagvormittag ein weißer Lieferwagen (amtliches Kennzeichen: RE-, Rest unbekannt) mit drei Männern durch Rheinberg. Am Siedlerweg in Orsoyerberg stahl einer der Männer Bargeld aus dem Portmonee der Anwohnerin, nachdem er sich mit einem Trick den Zutritt zum Haus verschafft hatte. So beschreibt die Polizei die Männer: Zwischen 20 und 30 Jahre alt, dunkle Haare und dunkle Bekleidung, einer der Männer sprach gebrochen Deutsch.