Straßenkunst in Budberg : Bunte Stromkästen als Blickfang im Dorf

Straßenkunst in Budberg

Rheinberg Unter dem Motto „Bunt statt grau – hübsch statt hässlich“ hat der SV Budeberg den Ort aufgerufen, insgesamt 61 Strom- und Depotkästen zu bemalen. 22 Motive sind schon fertig und bilden eine Open-Air-Galerie.

Eine Art „East Side Gallery“ gibt es demnächst auch in Budberg. Doch anders als beim bekannten Vorbild in Berlin, wo Künstler auf dem längsten noch verbliebenen Teilstück der Berliner Mauer ihre Eindrücke der Wendejahre verarbeitet haben, sollen in Rheinbergs Süd-Osten bald 61 Strom- und Depotkästen eine Open-Air-Galerie bilden: Von Budbergern für Budberger – und alle Gäste – mit bunten, fröhlichen Motiven bemalt. Insgesamt 22 Kästen sind bereits fertiggestellt und zum echten Blickfang im Ort geworden.