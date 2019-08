Bundestagsmitglied Oliver Krischer in Rheinberg : 1314 Unterschriften bekräftigen Kritik an RB 31

Rheinberg Mit der Unterschriftenaktion wollen die Grünen auf die desolate Situation des „Niederrheiners“ aufmerksam machen. Die Liste wird Bundestagsmitglied Oliver Krischer übergeben.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Am Donnerstag, 29. August, übergeben die Grünen die Unterschriften dem Grünen-Bundestagsabgeordneten Oliver Krischer. Sie haben ihn dazu nach Rheinberg eingeladen. Ab 15.30 Uhr findet im Café Sahnehäubchen an der Gelder Straße in der Fußgängerzone neben der Übergabe eine öffentliche Diskussionsveranstaltung mit Krischer statt. Sein Thema lautet „Mobilität in ländlichen Regionen – wie ist die Verkehrswende zu schaffen?“. Der 50-jährige Krischer ist einer der fünf Stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen-Bundestagsfraktion. Er ist Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Als Schwerpunkte behandelt er unter anderem die Themen Autobahnmaut und sanierungsbedürftige Bahnbrücken.