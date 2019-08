Kiesdebatte am Niederrhein : Die FDP klagt Geschlossenheit ein

Im Herbst demonstrierten die Fraktionsspitzen im Alpener Rat Am Flughafen auf der Bönninghardt geschlossen an der Seite der Heier Kiesgegner zu stehen, um die geplante Abgrabung zu verhindern. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Alpen Die Liberalen in Alpen fordern dazu auf, Alleingänge gegen Kiesabbau zu unterlassen. Das gegen den LEP geklagt werde, sei längst Konsens. Charlotte Quik (CDU) kündigt ein Projekt für den Kreis Wesel an, um Flächenverbrauch zu bremsen.

Bernfried Paus ist Redakteur in der Redaktion "Bote für Stadt und Land" mit den Standorten Rheinberg und Xanten. Sein Arbeitsschwerpunkt ist die Politik-Berichterstattung für die Gemeinde Alpen. Bernfried Paus wohnt in Hamminkeln, ist verheiratet und hat drei inzwischen erwachsene Kinder.

Die Liberalen sehen den politischen Schulterschluss gegen die drohende Kiesabgrabung durch zunehmende Alleingänge einzelner Fraktionen vor Ort in Gefahr. FDP-Fraktionschef Thomas Hommen mahnt zu „unbedingter Geschlossenheit“. Nur die könne den Kampf am Ende zum Erfolg führen.

„Im Nachgang zur Abstimmung hatte ich Gelegenheit, mit mehreren Landtagsabgeordneten zu sprechen, und habe ihnen bei der Gelegenheit auch unmissverständlich mitgeteilt, dass wir in Alpen weiter an der Seite der Kiesgegner am Niederrhein stehen und eine entsprechende Klage der Gemeinde unterstützen werden“, so Hommen. Dass dieser Wille fraktionsübergreifend ausgeprägt sei, hätten seine Gesprächspartner als „eindrucksvolles Zeichen“ gewertet.