Moers : Neue Leitungen: Enni reißt die Unterwallstraße auf

Die Unterwallstraße vor dem Moerser Rathaus. Foto: Christian Breuer

Moers Ab 15. April müssen sich Autofahrer auf Behinderungen auf der Hauptverkehrsader vor dem Rathaus einstellen.

Es ist wie eine Operation am offenen Herzen: Die Enni Energie & Umwelt muss in den nächsten Wochen die veralteten Wasserleitungen und Stromkabel in der Unterwallstraße erneuern. „Mitten in der Innenstadt an einer Hauptverkehrsader – das ist vor allem für die Verkehrsplaner eine Herausforderung“, sagt der technische Bereichsleiter Kai Gerhard Steinbrich. Die Maßnahme ist mit Stadt, Polizei, Feuerwehr und Niag abgestimmt. „Um die Nebenwirkungen möglichst gering zu halten, wollen wir die Baustelle am Montag, 15. April, starten und die naturgemäß ruhigeren Osterferien nutzen, um schnell voranzukommen“, sagt Steinbrich.

Die Trasse der neuen Leitung verläuft auf der Straßenseite vor dem Rathaus. Die Maßnahme ist in zwei Bauabschnitte unterteilt. Dabei wird die Enni zunächst auf dem Teilstück zwischen dem Rathaus und der Einmündung zum Neumarkt aktiv. Dort wird das Unternehmen die Verkehrsinsel vor dem Rathaus „anrampen“ und befahrbar machen, um den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen einspurig an der Baustelle vorbeizuführen. Für die Radfahrer werde es weiterhin eine separate Spur geben. Fußgänger erreichen das Rathaus problemlos, wenn sie von der Trotzburg-Kreuzung kommen. Aus Richtung des ehemaligen Finanzamtes erreichen sie den Haupteingang über den hinteren Zuweg. Die Parkbucht für Brautpaare fällt während der Bauzeit leider weg. Die Ampel zum Neumarkt wird die Enni durch eine Baustellenampel ersetzen – dortbleibt das Abbiegen in alle Richtungen möglich.

Nach Abschluss des ersten Bauabschnitts geht es etwa ab Ende Mai mit dem zweiten Teil los, der voraussichtlich bis Mitte August dauert und den Bereich vom Neumarkt bis zur Ampelkreuzung mit der Repelener Straße betrifft. Von dort aus wird die Baustelle noch um die Ecke bis zur Einmündung Nordring wandern. Bevor die Enni dort startet, wird sie noch Einzelheiten veröffentlichen und die Anwohner per Posteinwurf informieren. „Mit den Geschäftsleuten werden wir persönlich sprechen und nach individuellen Lösungen suchen, um den Kundenverkehr möglichst wenig zu behindern“, erklärt Steinbrich. Manche Probleme zeigten sich erst in der Praxis. „Hier müssen wir notfalls an Stellschrauben drehen.“

Fragen beantwortet die Enni an ihrem Baustellentelefon unter der Rufnummer 02841-104-600.

(rp)