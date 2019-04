Moerser Frühling : Krankenhäuser werben beim Stadtfest für Darmgesundheit

Wird Darmkrebs früh erkannt, ist er oft heilbar. Foto: dpa-tmn/Monique Wuestenhagen

Moers Gemeinsamer Infostand von St. Josef und Bethanien am „Kö“.

Die von den beiden Moerser Krankenhäusern initiierte Kampagne „Darmgesund in Moers“ wird am kommenden Wochenende, 6. und 7. April, beim Stadtfest „Moerser Frühling“ in der Innenstadt zu finden sein. „Wir möchten beim Moerser Frühling über Darmkrebs-Prävention informieren“, sagen die Veranstalter. Am Infostand der Kampagne am Königlichen Hof steht Personal aus den beiden Moerser Kliniken St. Josef und Bethanien für alle Fragen zum Thema zur Verfügung.

Mit am Infostand wird am Samstag von 10 bis 12 Uhr auch Fritz Elmer, langjähriger Sprecherbei der Selbsthilfegruppe ILCO, stehen. Elmer ist ausgewiesener Experte im Bereich Darmgesundheit. In der Selbsthilfegruppe ILCO sind Menschen mit Stoma (künstlicher Darmausgang) und Darmkrebs sowie deren Angehörige bundesweit organisiert.

Die Kampagne der beiden Krankenhäuser wirbt unter dem Motto „Komma zur Vorsorge“ für den Darmcheck beim Hausarzt oder beim Facharzt. Der Hausarzt kann einen Test auf verstecktes Blut im Stuhl durchführen, bei Fachärzten ist eine Darmspiegelung möglich. Darmpolypen können direkt bei der Darmspiegelung entfernt werden.