Moers : Hauptausschuss stimmt für Cölve-Behelfsbrücke

Die Cölve-Brücke ist seit Juli 2017 für Autos gesperrt. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Die Weichen für den Bau einer Behelfsbrücke an der Cölve sind gestellt: Die Mitglieder des Hauptausschusses haben am Mittwoch einstimmig dafür gestimmt, das Vorhaben umzusetzen. Wie berichtet soll dies unter der Voraussetzung geschehen, dass die Stadt Duisburg die Hälfte der Kosten (932.000 Euro) trägt und jetzt auf Moerser gebiet liegende Brücke umgehend an die Stadt Duisburg übertragen wird.

Der endgültige Beschluss auf Moerser Seite wird im Rat am 10. April fallen – nach dem Votum des Hauptausschusses ist er wohl nur noch Formsache.

Im Hauptausschuss war von einem Signal an die Nachbarstadt die Rede. „Es ist uns gelungen, einen guten Kompromiss zu finden“, sagte Ingo Brohl (CDU). „Jetzt ist die Stadt Duisburg am Zug“, meinte Dino Maas (FDP). Der Duisburger Stadtrat soll am 6. Mai über die Cölve-Behelfsbrücke entscheiden. Bürgermeister Christoph Fleischhauer berichtete, er habe mit seinem Duisburger Kollegen Sören Link telefoniert. Die Duisburger Stadtverwaltung habe auf die Vorschläge aus Moers bereits positiv reagiert.