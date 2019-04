Kamp-Lintfort/Moers : Schüler bauen im Fab-Lab Fingerprothesen

Astrid Holzhausen (Unternehmerschaft Niederrhein), Bernd Zibell (Sparkasse am Niederrhein), Anja Wollermann (Gymnasium Rheinkamp), Beate Gathen (Schulewirtschaft NRW), Arne Norek (Mint-EC, im Hintergrund) und vier Teilnehmer des Workshops. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Moers/KAMP-LINTFORT Beim mehrtägigen Mint-EC-Camp an der Hochschule Rhein-Waal können Schüler in das Fach Medizintechnik reinschnuppern. Die Idee dazu hatte Anja Wollermann vom Gymnasium Rheinkamp in Moers.

Dem Engagements des Moerser Gymnasiums Rheinkamp ist eine viertägige Werkstatt zur Medizintechnik an der Hochschule Rhein-Wall zu verdanken, an der 15 Schüler aus ganz Deutschland teilnehmen. Anja Wollenweber, Biologie- und Physiklehrerin sowie Mint-Koordinatorin am Gymnasium Rheinkamp hatte zusammen mit ihrem Mann die Idee dazu gehabt. Sie entwickelten ein Konzept, stimmten es mit Förderern ab und übernahmen mit dem Gymnasium die Organisation. Förderer sind die Unternehmerschaft Niederrhein, die Initiative ZDI (Zukunft durch Innovation) und das Bildungswerk der Nordrhein-Westfälischen Wirtschaft. Auch die Sparkasse am Niederrhein ist dabei. „Das erste Mint-EC-Camp in Kamp-Lintfort trifft den Zeitgeist“, sagte am Donnerstag deren Vorstandsmitglied Bernd Zibell. „Die Schüler können hier ihre Ideen digital und professionell umsetzen.“

Ort des Camps ist das Fabrikations-Laboratorium (Fab-Lab) der Hochschule, mit Laserschneidern, CC-Fräsen und 3D-Druckern. Dort haben die Schüler Fingerprothesen entworfen und gebaut. „Wir haben die Gelenkteile im Internet ausgesucht“, berichtete Veronika Kaaz (16). „Dann wurden sie von 3D-Drucker hergestellt.“ Die Gymnasiastin aus dem oberfränkischen Hof freundete sich schnell mit anderen Teilnehmern an, die im Hotel „Casino im Park“ an der Friedrich-Heinrich-Allee wohnen. Ein Rahmenprogramm eröffnete den Workshop, so lernten die Gäste auch den Kamp-Lintforter Lehrstollen kennen.

Info Das Interesse an Mint-Fächern fördern Mint steht als Abkürzung für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. EC steht für die 391 Exzellenzschulen, knapp zehn Prozent der bundesdeutschen Gymnasien. Die Mint-EC ist eine bundesweite Organisation, die unter anderem vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall und der Siemens Stiftung finanziert wird, um das Interesse an diesen Fächern zu fördern und Neugierde zu wecken. Dazu organisiert sie bundesweit zusammen mit Partner 25 große Veranstaltungen, zum Beispiel mehrtätige Camps.

Am Donnerstag setzen die Schüler die Gelenkteile zusammen. Sie bestückten die Leiterplatten, die sie mit Lasercuttern ausgeschnitten hatten, installierten kleine Motoren und programmierten die Steuerung. Und sie schauten, wie ihre Fingerprothesen funktionieren, um dann mit William Megill, Professor für Bionik und Robotik, zu diskutieren, wie sie ihre künstlichen Finger verbessern könnten. Am heutigen Freitag besuchen sie die Firma Hodey in Kamp-Lintfort, die unter anderem Prothesen maßanfertigt.