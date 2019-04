Moerser Bürgermeister lädt ein : Schüler sollen Meinung zum Klimaschutz äußern

Moers Bürgermeister Christoph Fleischhauer lädt Kinder und Jugendliche für kommenden Freitag auf den Rathausplatz ein.

Fleischhauer eröffnet die Veranstaltung mit einer kurzen Begrüßung. Danach haben die Schüler das Wort. In Moers haben Fridays-for-Future-Veranstaltungen bisher nicht stattgefunden. „Ohne in Konflikt mit der Schulpflicht zu kommen, möchte ich alle Schülerinnen und Schüler ganz herzlich einladen, ein Bekenntnis für den Klimaschutz auch in Moers abzugeben“, so Fleischhauer weiter.