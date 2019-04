Moers : Neue Rettungssanitäter für die Region

19 neue Rettungssanitäter arbeiten ab sofort für die Menschen in Moers und der Region. Foto: Feuerwehr

Moers 18 Männer und eine Frau haben bei der Moerser Feuerwehr eine Ausbildung absolviert.

Noch sicherer leben jetzt die Menschen in Moers und in der region: Die Rettungsdienstschule der Feuerwehr Moers hat im Auftrag der Feuerwehr Akademie Niederrhein (Krefeld) 18 Männer und eine Frau zu Rettungssanitätern ausgebildet: Maximilian Adams, Tobias Becker, Marius Ebener, Kevin Hamm, Jonas Hilgers, Niklas Hußmann, Jonas Ismer, David Jansen, Andreas Jeschke, Carsten Kirchner, Tim Lehmann, Marc Müller, Bernd Rothermel, Lucas Schmidt, Sabrina Schmitz, Marcel Serrano Friedrichs, Daniel Sevenig, Patrick Winkels und Peter Zoor.

Die Ausbildung fand im Rahmen eines Truppmann-Lehrgangs statt. Die Rettungsdienst-Ausbildung dauert insgesamt 520 Stunden. Die theoretische Ausbildung (160 Stunden) fand an der Feuer- und Rettungswache Moers statt. Zudem haben die Frauen und Männer ein vierwöchiges Praktikum (jeweils 160 Stunden) in umliegenden Krankenhäusern und Rettungswachen durchgeführt. Die Prüfungsvorbereitung und Prüfung hat in Moers stattgefunden. Die Ausbildung wurde durch Praxisanleiter und Ausbilder der Feuerwehr Moers sowie mit Unterstützung durch Ärztinnen und Ärzte der Moerser Krankenhäuser Bethanien und St. Josef Moers durchgeführt. Alle Teilnehmenden beendeten erfolgreich die Prüfung unter Vorsitz des Gesundheitsamtes Wesel vertreten durch Christoph Gödde. Die Lehrgangsleitung hatte Martin van Eymeren vom Fachdienst Service der Feuerwehr Moers.