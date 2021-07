Reparaturarbeiten in Rheinberg : Acht Glasscheiben werden erneuert

Mitarbeiter des Malerbetriebs Sturm wechseln acht defekte Scheiben am Stadthaus-Dach aus. RP-Foto: UP Foto: Uwe Plien

40 Jahre alt wird das Rheinberger Stadthaus in diesem Jahr. Pünktlich zum runden Geburtstag werden am Dach über dem Eingang acht große Glasscheiben ausgetauscht, weil sie defekt sind. Die Stadt hat den Rheinberger Malerbetrieb Sturm mit den Arbeiten beauftragt. Mitarbeiter begannen gestern mit der kniffligen Arbeit. Mit einem Hubsteiger wurden die ersten Scheiben nach oben verfrachtet und den Männern auf dem Dach durch die Öffnungen angereicht. Das Unternehmen geht davon aus, dass die acht neuen Scheiben erst am Freitag an den Stellen sitzen, wo sie hingehören und die defekten Scheiben entsorgt werden können. Für Besucher des Stadthauses hat die Konsequenz, dass sie den Haupteingang ins Stadthaus nicht nutzen können Eine Seitentür ist geöffnet.