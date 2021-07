„Danke, dass ihr so toll helft!“ : Rheinberger Unternehmer organisiert Spenden-Sammlung

Foto: dpa/Dieter Menne 12 Bilder Schwere Schäden durch Überflutungen in NRW

Rheinberg Zusammen mit den Maltesern will der Rheinberger Unternehmer Bastian König den Menschen in der Hochwasserregion helfen. Dafür bittet er um Sach-Spenden, die dann in die betroffene Gebiete gebracht werden.

Zuerst dachte Bastian König daran, seinen eigenen Wagen voll zu packen und direkt die Hochwasserregion zu fahren, sosehr haben ihn die Meldungen aus den betroffenen Gebieten mitgenommen. Dann nahm er Kontakt zu den Maltesern auf, und nun arbeitet er mit der Hilfsorganisation zusammen. Der Rheinberger wird in den nächsten Tagen gespendete Sachen annehmen, und die Malteser werden sie mit Lastwagen in die Hochwassergebiete bringen.

König, der ein Bestattungsunternehmen in Rheinberg hat, hatte am Freitag dazu aufgerufen, Babynahrung, gut erhaltene, saubere Kleidung, Reinigungsmittel und -Geräte wie Besen, Mopps oder Lappen sowie Decken zu spenden. Seine Motivation? „Wenn mir das passieren würden, was den Menschen in den Hochwassergebieten passiert ist, würde ich mich auch freuen, wenn mir jemand hilft.“ Von der Resonanz auf seinen Aufruf, also „von der Hilfsbereitschaft der Menschen bin ich überwältigt“, sagt König und dankt allen, die mitmachen. „Wenn es darauf ankommt, halten die Menschen zusammen.“

Am Montag, 19. Juli, und Mittwoch, 21. Juli, nimmt er in seinem Ladenlokal in der Wallacher Straße 3 in Borth die Spenden entgegen, jeweils von 16 bis 19 Uhr. Von den Malteser werden sie dann in die betroffenen Gebiete transportiert, Privatleuten wird davon abgeraten, dorthin zu fahren.

(wer)