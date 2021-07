Bundestagswahlkampf in Alpen : Krischer spricht zur Energiewende

Bundestagswahlkampf in Alpen

Alpen/Sonsbeck/Rheinberg Oliver Krischer, stellvertretender Vorsitzender der Grünen-Bundestagsfraktion, kommt am 25. August auf Einladung der Ortsverbände Alpen, Sonsbeck und Rheinberg nach Alpen.

Die Grünen der Ortsverbände Alpen, Rheinberg und Sonsbeck planen vor der Bundestagswahl eine Informationsveranstaltung zum Thema „Energiewende“. Dazu wird am Mittwoch, 25. August, von 15.30 bis 16.30 Uhr, Oliver Krischer, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Rede und Antwort stehen. Die Veranstaltung wird im Alpener Lesegarten hinter dem Rathaus an der Rathausstraße stattfinden und bietet den interessierten Bürgern und Bürgerinnen in gemütlicher Kaffeerunde die Möglichkeit, Themen rund um die Energiewende zu diskutieren.