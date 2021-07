Dank Unterstützung der Sparkasse : Neues Dach fürs Heiligenhäuschen in Millingen

Neues Dach fürs Heiligenhäuschen in Millingen

Heinz-Joachim Empelmann (r.) berichtet Julian de Vries von der Sparkasse in Millingen von der Renovierung des Heiligenhäuschens. Foto: SAN

Millingen Heinz Joachim Empelmann vom Trägerverein kümmert sich um das kleine Gebäude in Millingen. Dessen Geschichte geht bis ins elfte Jahrhundert zurück.

Das Millinger Heiligenhäuschen hat ein neues Dach. Mit finanzieller Unterstützung der Sparkasse am Niederrhein sorgten die Millinger Vereine, die sich seit Jahren um das Heiligenhäuschen an der Alpener Straße in Höhe des Kreisverkehrs kümmern, außerdem für einen neuen Innenanstrich.