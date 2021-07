Siegerehrung am Spanischen Vallan in Rheinberg : Urkunden und Applaus für die besten Stadtradler

Siegerehrung am Spanischen Vallan in Rheinberg

Rheinberg Am Spanischen Vallan im Rheinberger Stadtpark überreichte Bürgermeister Dietmar Heyde am Dienstagabend den Siegern des diesjährigen Stadtradel-Wettbewerbs Urkunden und gratulierte ihnen.

Wann weiß nicht, worüber man mehr staunen sollte: über die 61 Fahrer des Betriebs-Teams „Solvay, Inovyn & Friends“, die mit 13.521 Kilometern in den drei Wochen des Stadtradelns mehr Kilometer erradelten als alle anderen und damit in der Kategorie „Betriebe“ klar auf Platz 1 der Gesamtwertung landeten? Oder über einen Einzelfahrer wie Peter Bockamp vom ADFC , der es auf 1322 Kilometer brachte? Bei der Siegerehrung des Stadtradel-Wettbewerbs am Spanischen Vallan kam man zu der Erkenntnis: Erster, zweiter oder dritter Platz – ganz egal, es geht um die Sache und darum, dass jeder, der das Auto stehen lässt und das Rad nutzt, dazu beiträgt, CO 2 einzusparen.