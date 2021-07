Triathlon : Rheinberger Triathleten melden sich zurück

Das Rheinberger NRW-Liga-Team war beim Saisonstart in Kamen mit Marcel Knauff, Fernando Concha, Klaus Niklas und Jens Gosebrink (v.l.) am Start. Foto: Verein

Rheinberg/Xanten Beim Saisonstart der NRW-Ligisten in Kamen sticht Jens Gosebrink mit dem sechsten Platz heraus. Bald steht für ihn der Ironman in Italien auf dem Programm – dort will er das Hawaii-Ticket sichern.

Es war nicht nur der Sport, über den beim Kamener Triathlon ausführlich gesprochen wurde. Etliche Teilnehmer hatten sich schließlich wegen der Corona-Pause zwei Jahre lang nicht gesehen. „Es war wie ein Klassentreffen“, sagt Jens Gosebrink vom Triathlon Team Rheinberg. Der 36-jährige Weseler gehört weiterhin der NRW-Liga-Mannschaft des Vereins an. Fernando Concha, Marcel Knauff und Klaus Niklas bildeten in Kamen das Rheinberger Quartett. In der Hansestadt im östlichen Ruhrgebiet begann die Kurz-Saison, die in diesem Jahr aus drei Triathlons besteht, mit einem Wettkampf über die Olympische Distanz. Ab- und Aufsteiger gibt’s nicht. Auch die Regionalligisten tragen eine Meisterschaft aus. Für die Ligen darunter geht’s erst 2022 weiter.

„Für uns als Aufsteiger war’s ein toller Einstand“, meint Gosebrink, der in der Einzelwertung mit 1:54:16 Stunden einen starken sechsten Platz belegte. Mit dem Rheinberger Team wurde er mit 110 Punkten Siebter. Gosebrink absolvierte die ein Kilometer lange Schwimmstrecke in 14:26 Minuten. Als Vierter stieg er aufs Rennrad. 40,7 Kilometer auf dem Sattel hatte der Triathlet vor sich. Doch musste die Spitzengruppe zwei Kilometer mehr fahren. „Wir wurden fehlgeleitet. Auch ich habe so ein paar Plätze verloren.“ Nach 1:03 Stunden folgte der Wechsel in die Laufschuhe. Vor der letzten Disziplin lag er auf Rang 15, arbeitete sich aber während der zehn Kilometer mit der viertschnellsten Laufzeit (34:36) auf Rang sechs vor. Gosebrink: „Es war ein tolles Gefühl, mit den Jungs wieder auf der Strecke zu sein.“

Zweitschnellster Rheinberger war Concha als 14. mit 1:56:17 Stunden. Er freut sich vor allem über seine Radzeit (59:53). Knauff landete auf Platz 42 in 2:06:39 Stunden. Ü50-Triathlet Klaus, der in der NRW-Liga-Truppe aushalf, damit es keine Strafpunkt gab, landete auf dem 48. Platz (2:11:25).

Der Saison-Höhepunkt führt Jens Gosebrink am 18. September nach Italien. In der Region Emilia-Romagna findet der Ironman statt. Dort will er sich einen Startplatz für die WM 2022 auf Hawaii sichern.