Öffentlicher Personennahverkehr am Niederrhein : Busfahrten fallen aus, weil viele Fahrer krank sind

Niederrhein Als Gründe werden der anhaltende Personalmangel im gesamten Öffentlichen Personennahverkehr sowie der derzeit überdurchschnittlich hohe Krankenstand bei Busfahrerinnen und -fahrern in der Unternehmensgruppe angeführt.

Die Klagen häufen sich: Seit Montag seien immer wieder Busfahrten etwa der Linie 913 ausgefallen, teilten Leser der Redaktion mit. So auch am Dienstag in der Mittagszeit von Moers nach Rheinberg. Die Niag-Verkehrsbetriebe bestätigen das. Momentan entfielen einzelne Fahrten von Niag und Look (ein Busunternehmen, das im Auftrag der Niag fährt) in den Kreisen Wesel und Kleve. Als Gründe werden vor allem der Personalmangel im gesamten Öffentlichen Personennahverkehr sowie der derzeit überdurchschnittlich hohe Krankenstand bei Busfahrerinnen und -fahrern im Unternehmen angeführt. „Das war in den vergangenen Tagen so und das dauert noch an“, sagte ein Niag-Sprecher. Für die Ausfälle bittet das Verkehrsunternehmen seine Fahrgäste um Entschuldigung und um Verständnis. Der Sprecher: „Wir arbeiten nach Kräften daran, die Lage zu verbessern. Wir rechnen damit, dass sich die Situation im Laufe der kommenden Tage verbessert.“