Konzert in Alpsray : Bluesharp-Star im To Hoop

Bluesharpspieler R. J. Mischo kommt nach Alpsray. Foto: Veranstalter Foto: Veranstalter

Rheinberg Das Live-Programm im Alpsrayer To Hoop geht weiter. Unter anderem tritt am Sonntag R.J. Mischo an der Alpsrayer Straße auf. Bereits am Mittwoch gibt es Musik-Kabarett mit Matthias Reuter.

Musik-Kabarett Bereits am Mittwoch, 15. Juni, 20 Uhr, tritt der Musik-Kabarettist Matthias Reuter mit seinem Programm „Karrierefreies Wohnen“ an der Alpsrayer Straße 102 auf. Matthias Reuter ist ein Autor und Musikkabarettist aus dem Ruhrgebiet. Er hat bereits einige Kabarettpreise bekommen, zuletzt den Dresdner Satirepreis 2019, aber auch den Jurypreis von „Tegtmeiers Erben“ im Jahr 2011. Tickets gibt es ab 19,10 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse kosten sie 25 Euro.

Oldtimer-Frühstück Am Sonntag, 19. Juni, ab 11 Uhr, kann man im To Hoop mit oder ohne altes Gefährt frühstücken, schnacken, fachsimpeln, gucken und staunen.



Blues R.J. Mischo ist ein Bluesharp-Spieler aus den USA. Er gilt bei Kritikern und Fans als einer der besten Harpspieler und Sänger des Blues. Im zarten Alter von zehn Jahren begann er Harp zu spielen. Als er 19 war, arbeitete er bereits als Vollzeit-Profi. Begonnen hatte alles mit einem Konzert der Muddy Waters Blues Band, in das ihn sein Bruder geschleppt hatte – von da an hatte er ein klares Ziel vor Augen. 1988 erschienen die ersten Aufnahmen von „Blues DeLuxe“, seiner ersten eigenen Band. 1992 erregte der Musiker weltweite Aufmerksamkeit der Blues-Fans mit der Veröffentlichung von „Ready to Go“. Mischo steht ganz in der Blues-Tradition, die in den 1950-er Jahren in den Bars und Clubs von Chicago und den Juke-Joints im Süden der USA begann. Tickets für das Konzert am Sonntag, 19. Juni, 20 Uhr, gibt es im Vorverkauf ab 20,20 Euro, an der Abendkassse für 25 Euro.

(up)