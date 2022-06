Rennspektakel in Korschenbroich : Tollkühne Seifenkisten-Piloten sausen durch Liedberg

Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg) 11 Bilder So war das Seifenkistenrennen in Liedberg

Liedberg Das Rennen über die steile Piste im Liedberger Ortskern hat Tradition. Auch die 42. Auflage war spannend. Warum die Strecke auch erfahrenen Teilnehmern Respekt einflößt und wer die Schnellsten waren.

Im Fahrerlager ist die Spannung beinahe mit Händen zu greifen. Jeder Starter bereitet sich hier auf seine eigene Weise auf sein Rennen vor. Petra Schröder (47) ist aus Mülheim an der Ruhr nach Liedberg angereist und eine von neun erwachsenen Startern. Obwohl sie über viel Renn-Erfahrung aus verschiedenen Strecken in Nordrhein-Westfalen verfügt, merkt man ihr eine gewisse Anspannung an. „Ich bin noch nie auf Kopfsteinpflaster gefahren“, sagt sie. Die 250 Meter lange Abfahrt durch den Liedberger Ortskern flößt ihr Respekt ein.

Zehn Meter weiter herrscht aufgekratzte Stimmung beim „SD Racing Team“ aus Steinhausen / Drölsholz. Vier Familien stellen insgesamt sieben Starter, die in mehreren Kisten in verschiedenen Altersklassen an den Start gehen. Lotta (11) und Svea (12) sind Neulinge auf der Liedberger Strecke. Schulfreunde haben sie ermuntert, doch einfach mal mitzufahren. „Eine Freundin von mir stand sogar schon einmal auf dem Siegerpodest“, sagt Svea. Dabei strahlt sie übers ganze Gesicht.

Das Seifenkistenrennen, in Liedberg erstmals 1977 ausgetragen, bringt die Generationen einander näher. Die jüngsten Teilnehmer sind acht, der älteste ist Ralf Daners (54), der schon die Premiere in 1977 gewinnen konnte. Inzwischen sind schon mehrere Generationen in denselben Kisten gefahren. „Das erste Rennen fand im Rahmen eines Sommerfestes statt“, sagt Ralf Frommen, Geschäftsführer des Veranstalters Heimatverein Liedberg. „Und das hat der Dorfgemeinschaft so gut gefallen, dass wir in diesem Jahr schon die 42. Veranstaltung ausrichten“, fügte er an diesem Sonntag nicht ohne Stolz hinzu.

Dann ist es soweit: Nur noch die Ansage des Starters und der Startnummer – und schon geht die Fahrt am Mühlenturm los. Kaum ist die Seifenkiste wenige Meter gerollt, wartet schon die erste Herausforderung auf die insgesamt 50 Fahrer. Es gilt eine scharfe Linkskurve zu bewältigen. Aus der werden die Seifenkisten-Piloten dann herausgetragen auf den langen, eher geraden Streckenabschnitt. Dort sausen die Kisten vorbei an Anwohnern, die vor ihrem Haus gemeinsam Kaffee trinken und den Sportlern anerkennende Blicke hinterherwerfen.

Die Geschwindigkeit nimmt von dort weiter zu, am linken Streckenrand wird nun besonders laut applaudiert. Dort stehen die Fans in großen Gruppen beieinander. Kein Wunder, denn es gibt ein kühles Getränk bei strahlendem Sonnenschein.

Die lautstarke Unterstützung begleitet die Fahrer auf dem letzten und gleichzeitig schwierigsten Streckenteil. Eine enge Rechtskurve, die von der Schloßstraße in En de Hüll führt, fordert noch einmal die ganze Konzentration und das gesamte fahrerische Können aller Teilnehmer. Larissa Kebernik (20) ist hier schon in ihrem Trainingslauf so schnell, dass es sie von der Straße abbringt und auf den angrenzenden Grünstreifen trägt. Aber sie hat ihre Kiste im Griff und kommt sicher auf die Straße zurück.

In Liedberg gehen auch Teams an den Start. „Kids united“ ist ein Zusammenschluss der ukrainischen Jungen Nazar (8) und Jenya (9) mit dem deutschen Mädchen Zoe (9). Solidarität gibt es also auch auf Rädern.