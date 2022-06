Weiterbildung in Alpen : VHS-Beratung sogar an der Käsetheke

Alpen Doris Pohle hat 45 Jahre lang Ortsringarbeit für die Volkshochschule gemacht, in den ersten Jahren hat sie ihren Mann Erich dabei unterstützt. Jetzt, mit bald 69 Jahren, setzt sie sich zur Ruhe. Sie hat erlebt, wie sich die Weiterbildung verändert hat.

Die Verbandshochschule für Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten gibt es seit 1976. Nur ein Jahr später stieg Erich Pohle als Ortsringleiter ein. Zunächst für Menzelen, später dann für Alpen. „Ortsringleiter“ sind und waren Ansprechpartner, die sich in den Dörfern um die VHS-Kurse kümmern. „Bei unserer dezentralen Struktur ganz wichtig“, sagt Jens Korfkamp, seit 21 Jahren Leiter der VHS mit Sitz im Rheinberger Konvikt an der Lützenhofstraße. „Die Ortsringleiter sind das Gesicht der Volkshochschule. Und sie sind weiterhin erforderlich, denn wir haben in Rheinberg, Alpen, Sonsbeck und Xanten zwar nicht so viele Einwohner, aber eine große Fläche zu verwalten.“