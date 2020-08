Kirche in Alpen : Mit dem Handy auf der Spur des heiligen Franziskus

Pastoralreferentin Katharina van Meegeren hat die digitale Schatzsuche auf den Spuren des heiligen Franziskus mit erarbeitet. Foto: St. Ulrich

(RP) Kirchengemeinde St. Ulrich lädt ein zu einer digitalen Schatzsuche durch Alpen. Die Stationen orientieren sich am „Sonnengesang“.

Die katholische Kirchengemeinde St. Ulrich stellt eine neue Familienaktion vor: den Actionbound „Laudato Si“ durch Alpen. Actionbound ist eine moderne Mischung aus Schnitzeljagd und Schatzsuche. Im Schaukasten vor der Kirchengemeinde an der Burgstraße hängt ein QR-Code, der mit dem Handy gescannt werden muss. Die gleichnamige Handy-App, die man im Apple- und Play-Store herunter laden kann, weist den Teilnehmenden den Weg von Station zu Station im Ortskern von Alpen und führen an verschiedenen an (Wasser-)spielplätzen vorbei.

„Der Vorteil eines Actionbounds ist, dass man nichts aufbauen muss. Es kann nichts kaputt oder verloren gehen. Alles ist digital hinterlegt“, erklärt Pastoralreferentin Katharina van Meegeren die Idee des Formats, das sie mit Kolleginnen aus Ibbenbüren und Greven entwickelt hat.

So erhalten die Gruppen Quizfragen, die sie beantworten müssen, sie müssen Orte finden oder können sich Videos anschauen, die zur Station passen. „Wer Datenvolumen sparen will, kann den Bound zu Hause im Wlan herunter laden“, so van Meegerens praktischer Tipp. „Auch genügend Akku auf dem Smartphone wäre nicht schlecht.“

Die Stationen orientieren sich am Sonnengesang, den der heilige Franziskus vor gut 800 Jahren geschrieben hat als ein Loblied auf Gottes Welt. „Durch den Bound können die Kinder den Sonnengesang nicht nur kennenlernen, sondern merken auch, dass er noch brandaktuell ist“, so die Pastoralreferentin von St. Ulrich. Sie hoffe, dass das digitale Format der Schatzsuche den Familien viel Spaß macht.