Kinderzirkus in Rheinberg : Lions-Damen unterstützen Rheinberger Ferienzirkus

Die Lions-Damen überreichten eine Spende, damit auch Kinder aus wirtschaftlich schwächeren Familien in der Manege stehen konnten. Foto: Lions

Mehr als 400 Rheinberger Kinder besuchten wieder den Ferienzirkus. Der Lions Club Juventas überreichte eine Spende für die pädagogisch wertvolle Aktion.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

RHEINBERG (RP) Die Faszination Zirkus ist an der Grundschule am Standort Grote Gert spürbar. Kleine Artistinnen und Artisten wuseln aufgeregt Richtung Zirkuszelt, das der Mitmach-Circus Rondel in den Ferien für vier Wochen aufgebaut hatte. Das Zirkusteam entwickelte mit Kindern von 6 bis 14 Jahren ein Programm, das seinen Höhepunkt normalerweise in der Abschlussgala findet. Corona hat diesmal die Präsentation vor Publikum verhindert, so Stadtjugendpflegerin Babette Heimes. Daher wurde eine professionelle DVD erstellt, die die Familien als bewegte Erinnerung an den Auftritt in der Manege kaufen können. Die Zirkuskinder wurden von 7.30 Uhr bis 17 Uhr betreut.

Zwischen den Trainingseinheiten war für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt. Täglich kam ein vollwertiges Mittagessen auf den Tisch. „Viele Kinder wachsen in diesen Wochen über sich hinaus, gehen an ihre Grenzen und erleben einen tollen Zusammenhalt.“, so Heimes.

110 Kinder schnupperten pro Woche in drei Zirkuskünste ihrer Wahl – von Artistik bis Zauberei war alles möglich. Am Ende legte sich jedes Kind fest und hatte, schillernd kostümiert, seinen großen Auftritt am Trapez, beim Jonglieren, bei der Taubendressur oder als Pirat(in).