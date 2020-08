Kommunalwahl 2020 : CDU würfelt für Rheinberg

(bp) Die Rheinberger Christdemokraten wollen spielerisch Lust machen auf die Stadt und haben ein eigenes Spiel entwickelt. „Wenn die Würfel fallen“ heißt es.

Der Ausgang der Wahl am 13. September mit der Kräfteverteilung im Rat ist kein Glücksspiel. Doch die CDU will spielerisch Lust machen auf Rheinberg und hat ein eigenes Spiel entwickelt. „Wenn die Würfel fallen“ heißt es. Vorstellen wollen es die Christdemokraten am Samstag, 15. August, um 11 Uhr auf dem Großen Markt.

In jeden Rheinberger Briefkasten, in den ein C 4-Briefumschlag hineinpasst und wo der Einwurf von Werbung erlaubt ist, werden die CDU-RatskandidatenIinnen des Stadtverbandes in den nächsten Wochen persönlich „Das Rheinberg-Spiel“ einwerfen. Beim Spielen auf dem „launig illustrierten, informativ betexteten und hochwertig produzierten Würfelbrett“ lernen die Spieler die Stadt mit ihren Ortsteilen näher kennen. Thematisiert würden die unterschiedlichsten Facetten Rheinbergs. Da gehe es um Traditionen und Brauchtümer, historische wie geografische Besonderheiten aber auch um Dinge, die ein Stadtleben bereichern oder beleben.