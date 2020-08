Jugendarbeit in Sonsbeck : Mit dem Smartphone auf alten Pfaden

Alle Teilnehmer an der historischen Wanderung nach einem QR-Code erhielten beim Abschluss an der Gommanschen Mühle zur Belohnung eine Urkunde und ein Eis. Foto: Grütters

Sonsbeck 62 Kinder beteiligen sich an der „Schnitzeljagd“ durchs historische Sonsbeck. Auch Erwachsene haben Spaß. Bei der Siegerehrung an der Gommanschen Mühle gab’s für alle Teilnehmer eine Urkunde.

Bei strahlendem Sonnenschein hatten sich viele der 62 Kinder, die sich per QR-Code mit dem Smartphone auf Wanderschaft durchs historische Sonsbeck gemacht hatten, mit ihren Eltern an der Gommanschen Mühle versammelt. „Ihr seid jetzt alle kleine Heimatforscher“, lobte der Vize-Vorsitzende des Vereins für Denkmalpflege, Alt-Bürgermeister Leo Giesbers. Nach der kurzen Begrüßung überreichte Christiane Grütters, Mitinitiatorin dieses besonderen Ferienspaßes, Christiane Grütters, allen Teilnehmern eine Urkunde. Dann gab’s für alle noch ein Eis, das die CDU spendiert hatte.

„Wir wollten die Ortsgeschichte für Kinder aufbereiten. Das war mein Wunsch“, erzählte Grütters. Das hatte sie und ihren Mitstreiter David Riedel dazu veranlasst, eine außergewöhnliche „Schnitzeljagd“ vorzubereiten. „Wir haben das früher ,old school’ schon für die Pfadfinder gemacht. Wir kennen uns seit der Kindheit“, sagte sie.

Info Gut’ Ding soll Schule machen Es geht weiter Mit dem „Ferienspaß“ ist die Aktion um den historischen Weg quasi noch nicht zu Ende.



Es macht Schule Der QR-Code mit den Fragen ist immer noch zugänglich, so dass nicht nur die „Ferienspaß“-Kinder von diesem spielerischen Zugang zur Sonsbecker Ortsgeschichte profitieren können, sagte Leo Giesbers. „Wir haben schon die Schulen angesprochen, ob die das in ihren Unterricht einbauen können.“

„Wir wollten was für den Ferienspaß haben, das nicht an einen bestimmten Tag gebunden ist. Die Corona-Kiste kam zwischendurch on top“, so Grütters. Es sei ihr dabei wichtig gewesen, dass „der historische Weg den erwachsenen Charakter verliert und auch was für Kinder ist“. Der Verein für Denkmalpflege hatte vor sechs Jahren den historischen Rundweg mit 18 Stationen angelegt. „Da stehen Infos auf der Tafel, die sind für Erwachsene sehr spannend, aber nicht für Kinder“, findet Grütters. Die kämen mit den Tafeltexten nicht so gut klar. Die Informationen seien für sie nicht greifbar. „Aber wenn sie was suchen und Fragen beantworten müssen, dann machen die das ziemlich gut.“

Über einen Scan konnte man sich auf dem Smartphone dann die entsprechenden Fragen zur jeweiligen Station runter laden. Die QR-Codes hingen an der jeweiligen Station an Fenstern, an Tafeln – sie mussten halt gefunden werden. „Der Grundgedanke war: Du musst raus und du musst vor Ort. Nur da bekommst Du die Infos. Du kannst nicht in Wikipedia googeln, um an die Fragen zu kommen.“ So hatten Kinder und Erwachsene in den Ferienwochen an den Stationen vielfältige Aufgaben zu lösen.

„Wie viele Fenster hat die Mühle?“, lautete eine Frage. Bei der „Bauernkate Schiffer“ musste man herausfinden, welche Quersumme das Jahr hat, in dem das Haus erbaut worden ist. An der evangelischen Kirche musste man erforschen, welches Land die meisten Spenden für den Bau der Kirche gab. Am Ehrenfriedhof musste man herausfinden, wie alt der Soldat war, dessen Grab in der App angezeigt wird.